Mainz 05-Sorgenkind Burkardt verzichtet aufs Trainingslager

Marbella. Das Sorgenkind Jonathan Burkardt fehlt Bundesligist Mainz 05 nun doch im kompletten Trainingslager in Marbella. Der 22-Jährige saß am Mittwoch nicht mit im Flieger in die spanische Sonne, weil er nach einer Knie-Operation zum Check beim behandelnden Arzt in München war. In der bayerischen Landeshauptstadt bleibt der Stürmer nun noch einige Tage länger in der Reha, um das verletzte Knie wieder zu stärken. Weil der Münchner Arzt den Angreifer schon einmal zu Jugendzeiten operiert habe, sei es durch die engen Verbindungen der Wunsch von Burkardt, in München zu bleiben. „Er stößt wieder zur Mannschaft, wenn wir wieder in Mainz sind“, sagte Trainer Bo Svensson nach der Trainingseinheit am Donnerstag. Am 11. Januar fliegen die Mainz-05-Kicker zurück in die Heimat. Einen Offensiv-Neuzugang schloss Svensson angesichts des Engpasses im Sturm explizit nicht aus. „Wir gucken, ob jemand zu uns passt“, sagte er.