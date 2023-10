Mainz-05-Sportdirektor: „Mit Ängsten schwächen wir uns nur“

Überschattet wird das Spiel auch von der sportlichen Situation. Mainz 05 ist nach sieben Spielen Vorletzter, hat nur zwei Punkte gesammelt. Haben Sie Angst vor dem Abstieg? Nein. Mit derartigen Ängsten würden wir uns nur auf eine Art schwächen, die wir nicht brauchen. Ich stehe ja auch nicht jeden Tag auf und habe Angst, dass mich ein Auto überfährt, wenn ich über die Straße laufe. Wer angstgetrieben lebt, verliert seinen Fokus. Wir müssen unsere Gedanken hin zu Mut und zu klaren Zielen schärfen. Gegen Bayern können wir nur gewinnen, da dürfen wir gar nicht an die Gesamtsituation denken. Bochum in der Woche darauf ist dann von der Tabelle entscheidender, eher eins der Muss-Spiele. Aber das Team ist robust. Druck halten wir aus, Druck halten wir stand.

Warum ist Mainz 05 so weit entfernt vom Mittelfeldplatz der Vorsaison? Punktemäßig ist das Mittelfeld nicht Welten entfernt, aber natürlich sieht es nicht gut aus, auf dem vorletzten Platz zu stehen. Es hört sich immer etwas doof an, über die Gründe zu sprechen und dann die Verletzten zu nennen. Aber klar ist doch: Wenn mit Andreas Hanche-Olsen und Maxim Leitsch zwei Innenverteidiger fehlen, mit Silvan Widmer der Kapitän lange ausgefallen ist, Jonny Burkardt erst im Herbst zurückkommt und Nelson Weiper, der hintendran scharrt, dann noch über Wochen ausfällt, stecken wir das nicht alles einfach so weg. Dann kam noch das ein oder andere schlechte oder unglückliche Spiel hinzu. Genau das gilt es aber jetzt zu drehen.

Viele Neuzugänge zünden bislang nicht wie erhofft. Warum? Weil wir Mainz 05 sind. Wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein. Wenn wir einen Spieler wie Anton Stach für eine zweistellige Millionensumme an Hoffenheim verkaufen, geben wir jungen Leuten die Chance, die erst mal reinkommen müssen, um dann größer zu werden. So wie vor zwei Jahren „Stachi“, der aus der Zweiten Bundesliga kam und in Mainz auch nicht von Anfang an spielte. Junge Spieler wie Sepp van den Berg und Tom Krauß brauchen Zeit, die kriegen sie hier und dürfen auch Fehler machen und Marco Richter ist in der Anpassungsphase an einen etwas anders geprägten Spielstil. Wir sind von ihrem Potenzial aber voll überzeugt, wenn sie weiter mit dieser Intensität trainieren und spielen. Bewerten können wir die Spieler dann zum Ende der Saison. Bitte aber nicht nach sieben Spieltagen.

Vertraut Mainz 05 weiter auf Bo Svensson? Ja. So wie wir in guten Zeiten den Weg miteinander gehen, gehen wir auch in mageren Zeiten den Weg miteinander. Das Vertrauen ist beidseitig zu 100 Prozent da, das Team vertraut dem Trainer, der Trainer dem Team. Die Einheit ist da. Das ist ein Mainz-05-Charakteristikum, das ich als Trainer auch erleben durfte, als wir fünf Niederlagen am Stück kassierten. Die Geschlossenheit gehört zu uns, die wollen wir leben.

Ein Ultimatum gibt es nicht an den Trainer, um schnell aus der Krise zu kommen? Keine Ultimaten, keine Szenarien, nix. Der Trainer ist sehr stark, er hat unsere klare Rückendeckung und das volle Vertrauen. Der Weg zeigt auch in die richtige Richtung, wenn man sich die Spiele gegen Leverkusen und in Mönchengladbach anguckt. Das Team wächst immer weiter zusammen, wir werden wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

Bis wann gibt es Klarheit, ob Bo Svensson seinen Vertrag über 2024 hinaus verlängert? Ich glaube, das ist gerade das kleinste Thema, das wir haben. Es geht momentan darum, sportlich wieder in die Bahn zu kommen. Das andere schieben wir ein bisschen zurück.