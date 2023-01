Mainz 05 stellt das neue Fastnachtstrikot vor

Mainz. Vierfarbbunt und dabei vierfarbgeteilt ist das Fastnachtstrikot des FSV Mainz 05 in der Kampagne 2023. Die Farben sind diesmal in größeren Flächen als in den vergangenen Jahren auf dem Shirt zu sehen, das der Fußball-Bundesligist an diesem Mittwoch vorgestellt hat. Die Flächen sollen dabei ein großes M ergeben. Auf dem Trikot sind zudem kleine Silhouetten des Mainzer Doms und der Narrenkappe eingewebt.