Mainz 05: Svensson freut sich auf besondere Dienstreise

Marcus Ingvartsen laboriert an einer leichten Zerrung, kehrt möglicherweise zum Abschlusstraining zurück. Wahrscheinlicher ist, dass Karim Onisiwo (Svensson: „Er ist wieder bei 100 Prozent und komplett einsatzfähig”) wieder in der Startelf steht und gemeinsam mit Ludovic Ajorque den Mainzer Angriff bildet. Nelson Weiper reist am Donnerstagabend mit der U19 schon nach Köln und darf am Freitagnachmittag (16 Uhr) zunächst mit seinen Altersgenossen (zu denen auch Brajan Gruda gehören wird) um den Einzug ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft spielen. Unabhängig vom Ausgang des Halbfinal-Rückspiels wird Weiper in Köln bleiben, gehört er auch am Samstag Svenssons Bundesliga-Kader an.