Mainz 05-Talk zum Fußball: „Geht um Kommerz und Politik“

Gefördert werden soll im Übergangsbereich vom Jugendfußball in den Aktivenbereich vor allem durch eine Sache: Keine Abstiege mehr für Vereine mit Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) aus der Nachwuchsliga. Schönweitz versuchte den Vorteil an einem Beispiel vom SC Freiburg zu verdeutlichen. „Der SC hatte in der vergangenen Saison ein Top-Talent in der U17 und ein, zwei in der U19. Beide haben sie am Anfang der Saison in die nächsthöhere Mannschaft hochgeschoben, um sie besser zu fördern. Als der Club aber mit U17 und U19 in den Abstiegskampf geraten ist, wurden die drei wieder runtergezogen. Diese drei Top-Talente haben darunter gelitten.“ Dank der Reformen könne man sich in Deutschland nun wieder auf Inhalte konzentrieren und müsse keine Angst mehr haben, die persönliche Entwicklung der Spieler hinten anzustellen, betonte Schönweitz.