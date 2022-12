Mainz 05 testet gegen Schweizer Erstligisten

Der FC Luzern steht in der Schweizer Super League auf dem sechsten Tabellenplatz – mit Tuchfühlung zu den Europapokalplätzen. Dabei baut der Verein auf die Künste des deutschen Ex-Nationalspielers Max Meyer, der auf vier A-Länderspiele für das DFB-Team kommt. Der 27-Jährige galt mal bei Schalke 04 als eins der größten Talente des deutschen Fußballs. Der Sprung zu einem Weltklasse-Spieler gelang ihm aber nie. 2018 wechselte er noch für 18 Millionen Euro von Schalke zum englischen Premier-League-Klub Crystal Palace. Über den 1. FC Köln, Fenerbahce Istanbul und den dänischen Erstligisten FC Midtjylland landete Meyer im Sommer in Luzern. Dort blüht er auf, hat in elf Saisonspielen sechs Tore geschossen.