Mainz 05 testet gegen SG Gensingen/Grolsheim

Mainz. Großer Jubel bei der SG Gensingen/Grolsheim: Die Fußballer, die in der A-Klasse Mainz-Bingen aktuell gegen den Abstieg kämpfen, sind der erste Testspiel-Gegner des FSV Mainz 05 in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die Partie wird am Freitag, 7. Juli, um 19 Uhr im Grolsheimer Ölbergstadion gespielt.