Mainz 05: Torwart Lasse Rieß zwischen Muffins und „Kuhni“

Als erstes Geschenk bekam er Muffins. Das war aber noch nicht alles. Bo Svensson erzählte am Morgen auch davon, dass die Mannschaft dem Torwart ein Ständchen gesungen habe. „Lasse kennt die Geburtstage in den Trainingslagern ja inzwischen“, sagte der Trainer augenzwinkernd. Von Vater Jens gab es noch ein weiteres Geschenk für den Mainzer Keeper, der seit der Jugend bei den 05ern spielt und aus Nieder-Olm kommt. Er schenkte ihm einen Akkuschrauber für die Heimwerkerarbeiten in der eigenen Wohnung. Bo Svensson scherzte wiederum: „Das schönste Geschenk sind zwei Trainingseinheiten mit ,Kuhni‘.“ Stephan Kuhnert ist Torwarttrainer von Mainz 05 und hielt die Torhüter in Schladming mit vielen Schüssen und Würfen auf Trab. Geburtstag hin oder her.