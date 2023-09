Mainz-05-Trainer Svensson: Ein erschreckender Auftritt

Bo Svensson (05-Trainer): „Es war ein in der Höhe verdienter Sieg für Bremen. Das war ein erschreckender Auftritt von uns. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Es hilft auch nicht, dass wir im zweiten Auswärtsspiel in Folge Geschenke verteilen und so früh ein Gegentor bekommen. Danach war es taktisch, physisch und von der Mentalität her nicht gut. Werder war einfach wacher. Es war nicht zu sehen, dass das bei uns die gleiche Mannschaft war, die gegen Frankfurt gut gespielt hat. Das liegt in meinem Verantwortungsbereich. Es bringt uns schon zum Nachdenken.“