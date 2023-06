Mainz-05-Transfernews: Dahmen-Ersatz im Anflug?

Sein Name geistert schon länger durch die 05-Gerüchteküche. Nun verdichten sich die Zeichen, dass Daniel Batz tatsächlich den Absprung von Saarbrücken an den Mainzer Bruchweg wagen könnte. Der 32 Jahre alte Keeper, der seit dem Drittliga-Aufstieg des 1. FC Saarbrücken 2020 kein Liga-Spiel verpasste und zu den herausragenden Schlussmännern der dritthöchsten Spielklasse gehörte, war am Montagnachmittag - wie erwartet - nicht beim Trainingsauftakt der Saarländer dabei. FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger bestätigte auf Nachfrage, dass Batz für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt sei. Dass Batz’ Freundin Lena seit ein paar Tagen auf Instagram Mainz 05 folgt, wie aus dem Saarbrücker Umfeld zu erfahren war, mag mancher als Hinweis auf einen baldigen Wechsel des Keepers zu den Mainzern deuten. Immerhin suchen die 05er einen Ersatz für den nach Augsburg gewechselten Finn Dahmen.