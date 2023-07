Mainz-05-Transfernews: Duell gegen Eintracht um Verteidiger?

Zwei ehemalige Mainzer Bundesliga-Fußballer werden in der kommenden Saison bei anderen Clubs spielen als in der vergangenen Runde. Der im 05-Nachwuchsleistungszentrum ausgebildete Florian Müller, der zwischenzeitlich die Mainzer Nummer eins war, wechselt innerhalb der Bundesliga vom VfB Stuttgart zum Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg. Die Ablösesumme, die die Badener für Müller an die Schwaben überweisen, soll rund zwei Millionen Euro betragen. Müller war in der Saison 2020/2021 bereits von Mainz 05 an den SC ausgeliehen worden. Anschließend wechselte er für rund fünf Millionen Euro nach Stuttgart. Beim VfB verlor er im Laufe der vergangenen Spielzeit seinen Stammplatz an Fabian Bredlow. Nachdem Mark Flekken den SC verlassen hat, soll U21-Nationaltorwart Noah Atubolu als Freiburgs Nummer eins in die neue Saison gehen. Müller wird nun sein Herausforderer.