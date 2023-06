Mainz-05-Transfernews: U19-Meister wechselt nach Hoffenheim

Ein A-Jugend-Jahr darf Izzet Erdal Ali noch spielen – und das wird der 18-Jährige, der mit der U19 von Mainz 05 die Deutsche Meisterschaft gefeiert hat, im Kraichgau absolvieren. Der gebürtige Duisburger, der 2020 an den Bruchweg gewechselt war, hat sich der U19 der TSG Hoffenheim angeschlossen. In der Bundesliga-Endrunde wurde der Verteidiger im Halbfinal-Hinspiel gegen den 1. FC Köln in der Schlussminute eingewechselt. Im Rückspiel und im Endspiel gegen Borussia Dortmund kam der fünfmalige U17-Nationalspieler der Türkei nicht zum Einsatz.