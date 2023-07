Mainzer Fußballfamilie trauert um 05-Legende Gerhard Bopp

Mainz. Wenn „Bimbo“ im Strafraum aufkreuzte, schlugen die Abwehrreihen Alarm, schwante den Torhütern nichts Gutes. Im Gegenteil. Gerhard Bopp, das war die personifizierte Tormaschine. Einer wie Gerd Müller, der genau wusste, wo das Tor steht, nicht lange fackelte. Einer, der sich mit seinen 182 Toren in den 70ern und 80ern in der Vereinsgeschichte von Mainz 05 einen festen Platz gesichert hat. Eine Legende, vor dem Aufstieg in die Bundesliga vielleicht der berühmteste 05er aller Zeiten. Und sicher unvergessen bleibt: Gerhard Bopp, der in den vergangenen Jahren an Demenz erkrankt war, ist im Alter von 74 Jahren verstorben.