Mainzer Ultra-Gruppierung löst sich nach 14 Jahren auf

Am Samstag beim Auswärtsspiel in Augsburg war ein Teil der Chaos Boys noch im Stadion. In Mainzer Fankreisen kursierte nach Informationen dieser Zeitung schon länger das Gerücht, dass es in der Gruppe knistern soll. Der konsequente Schritt nach mehr als 14 Jahren, in diesem Fall der harte Cut mit der Auflösung der Gruppierung, wird auch die Fanlandschaft von Mainz 05 verändern. In den vergangenen Jahren war Gruppe, bei der Gründung noch von der Größe eines Freundeskreises, immer weiter gewachsen - und auch solche außerhalb des Stadions oder in der Kurve auch deutlich zu erkennen. In ihrem Hotspot im R-Block hatten die Chaos Boys auch ihren eigenen Vorsänger. Nach dem Aus sind nicht wenige 05-Fans darauf gespannt, wie die Lücke in der Kurve gefüllt wird. Wie die nun Ex-Mitglieder der Chaos Boys am Wochenende auftreten werden. Ob möglicherweise in Zukunft eine neue Ultra-Gruppierung auf den Plan tritt. Das Statement der Chaos Boys lässt Platz für Spekulationen: „In über 14 Jahren gingen wir als Chaos Boys Mainz unserer Passion für Stadt und Verein nach, dies ist - zumindest unter dem Aspekt einer Gruppe - Geschichte. Wir werden auch weiterhin das Doppelrad im Herzen sowie unsere Farbe in und außerhalb der Kurve tragen.“