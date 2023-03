Mainz 05 verlängert mit U19-Erfolgstrainer Benjamin Hoffmann

„Ich habe verlängert, weil Mainz 05 einfach ein geiler Verein ist”, sagt Benjamin Hoffmann, der sich besonders beim Chef des Nachwuchsleistungszentrums Volker Kersting bedankt, „der mich in den letzten vier Jahren geprägt und mir gezeigt hat, dass ich mich hier als Trainer ausleben kann. Das habe ich in all den Jahren gespürt, deswegen bin ich sehr froh, hier weiter meiner Leidenschaft nachgehen zu dürfen.“ Hoffmann war 2019 als Meistertrainer von Borussia Dortmund zu den 05ern gekommen, gewann gerade vor wenigen Wochen erstmals in der Vereinsgeschichte von Mainz 05 den Bundesliga-Staffeltitel Süd/Südwest.