Mainz 05 verlängert Vertrag mit Alexander Hack

„Ich fühle mich nach wie vor in Mainz sehr wohl, das Gesamtpaket aus Verein, Stadt und Umfeld hier stimmt für mich einfach“, sagte Hack im Rahmen seiner Vertragsverlängerung. Der 27-Jährige ist auch regelmäßiger Gast bei den Spielen der zweiten 05-Mannschaft und auch bei mancher Amateurfußball-Partie in Mainz Zuschauer. „Ich habe gemerkt, dass mein Weg hier noch nicht zu Ende ist und will mit der Mannschaft noch viel erreichen. Daher freue mich auf die nächsten drei Jahre in Mainz", erklärte der Profi. Sein Trainer Bo Svensson sagte: „Hacki repräsentiert sehr viel von dem, was wir hier sein wollen: Er identifiziert sich stark mit dem Verein und unserer sportlichen Philosophie. Durch seine fußballerische Qualität und seine gute Art ist er ein geschätzter Teil des Teams. Als Trainer ist es toll, einen Spieler wie Alexander zu haben – man kann sich darauf verlassen, dass er seine sportlichen Qualitäten wie seinen starken linken Fuß, seine Spielübersicht und seine Zuverlässigkeit auf und neben dem Platz immer voll für sein Team und seinen Verein einbringt."