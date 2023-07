Mainz 05: Verletzungsschock trübt Testspielsieg in Koblenz

05-Trainer Bo Svensson schickte eine bunt durchgemischte Startelf auf den Rasen in Koblenz. Neuzugang Daniel Batz hütete erstmals von Beginn an das Mainzer Tor, dazu durften sich die Youngster Timothé Rupil, David Mamutovic, Philipp Schulz und Brajan Gruda über ihren Platz in der Startelf freuen. Auf den Platz geführt wurden die 05er von Kapitän Dominik Kohr.