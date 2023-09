Mainz 05 verliert deutlich bei Werder Bremen

In der Pause reagierte 05-Trainer Svensson. Er brachte Routinier Stefan Bell für den unsicher wirkenden und gelbverwarnten Hanche-Olsen, ließ die Außenspieler Phillipp Mwene und Anthony Caci die Seiten tauschen und rüttelte das Team insgesamt noch einmal auf. Das half, wenn auch nur acht Minuten lang. Die Mainzer erspielten sich mehrere Offensivszenen, schafften es dabei aber nie, in den Strafraum einzudringen. Und dann liefen sie in der 53. Minute den Bremern doch wieder nur hinter her. Mitchell Weiser konnte auf seiner rechten Seite völlig unbedrängt flanken und zirkelte den Ball so genau auf den Kopf des ebenfalls ungedeckten Stage, der zum 2:0 einköpfte.