Viele Abwehr-Optionen für Mainz 05 vor Eintracht-Spiel

Auf Einsätze von Beginn an dürfen auch die beiden in den vergangenen Tagen verpflichteten Zugänge hoffen. Sowohl Offensivspieler Marco Richter als auch Außenspieler Phillipp Mwene nennt Svensson als Option für einen Einsatz gegen die Eintracht. „Bei Marco kann es schon gegen die Eintracht sehr gut passen. Er ist voll drin und hat für die Hertha in dieser Saison auch schon vier Pflichtspiele gehabt. Und auch Phillipp hat die komplette Vorbereitung bei Eindhoven mitgemacht, ehe er zu uns gewechselt ist. Und er kennt ja unser Spiel.“ Richter könnte für Jae-sung Lee in die Startelf rücken, Mwene auf der rechten Seite für Danny da Costa, obwohl dieser gegen seinen Ex-Club Eintracht Frankfurt sicher besonders motiviert wäre.