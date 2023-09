Mainz 05: Wählen Sie den Spieler des Spiels gegen Bremen

Bremen. Nach zwei Spielen ohne Sieg zum Start in die neue Bundesliga-Saison war beim Auswärtsspiel des FSV Mainz 05 beim Tabellenletzten Werder Bremen schon ordentlich Druck auf dem Kessel. Ohne die verletzten Ludovic Ajorque und Maxim Leitsch reisten die 05er in den hohen Norden, wo die Rheinhessen zuletzt dreimal in Folge gewinnen konnten.