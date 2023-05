Mainz 05 will in Dortmund noch mal „alle Körner rauspressen“

Mainz. Saisonfinale und auch Meisterfeier? Mainz 05 reist am Samstag (15.30 Uhr, Sky) mit 8000 Fans zum großen Showdown im Dortmunder Signal-Iduna-Park. Die Borussia kann mit einem Heimsieg Dauer-Champion Bayern München ablösen. Die Wucht, die da auf die Rheinhessen zukommen wird am Samstagnachmittag, kann auch 05-Coach Bo Svensson im Vorfeld kaum einschätzen. „Das werden wir am Samstag sehen“, sagt Svensson, „es natürlich ein besonderes Spiel, an dem man auch als Gegner nicht so oft teilnimmt.“ Alle bereiten sich gefühlt auf die große BVB-Sause vor, die Mainzer wollen so gut wie möglich vorbereitet sein.