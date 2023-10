Mainz hält an Coach Svensson fest: „Frage stellt sich nicht“

Die dürftige Vorstellung vor der Halbzeit, in der die indisponierten Gäste mit dem Führungstreffer der ebenfalls noch immer sieglosen Bochumer durch Kevin Stöger (21./Foulelfmeter) noch gut bedient waren, schürte auch bei Svensson die Zweifel an der Liga-Tauglichkeit seiner Mannschaft: „Mit der zweiten Halbzeit kann ich leben. Leider waren aber 45 Minuten dabei, die uns schon alle nachdenklich machen müssen.“ Sein Fazit klang deshalb ähnlich kritisch wie das des Sportdirektors: „In unserer Situation so eine erste Halbzeit zu liefern, damit müssen wir kritisch umgehen. Das war weit, weit entfernt davon, was wir zeigen wollen. “