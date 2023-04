Mainz träge, aber unbesiegt - Baumgart kritisiert Referee

Am Ende des Tages hatte sich dann auch Steffen Baumgart wieder beruhigt. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff war der Kölner Trainer wütend aufs Spielfeld und auf Referee Benjamin Cortus zugerannt. „Was der Schiedsrichter heute gepfiffen hat, fand ich nicht so prickelnd. Darüber habe ich mich beschwert und darum habe ich mir die Gelbe Karte heute auch verdient. Aber seine Leitung hatte nichts mit unserer Leistung zu tun“, sagte Baumgart. In der hektischen Schlussphase war dem Unparteiischen die Partie ein wenig entglitten. „Ich fand ein paar Sachen schwierig wie die Gelben Karten gegen Florian Kainz und Jonas Hector. Das hat mich gestört“, erklärte Baumgart.