Mainz-Trainer Svensson lässt Torwartfrage offen

„Wir werden sehen, wer spielt. Aber es ist eng. Beide sind auf einem guten Niveau“, sagte der 43 Jahre alte Fußball-Lehrer. Ob wie zuletzt Finn Dahmen in der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) zwischen den Pfosten steht oder der nach seiner Rückenverletzung zurückgekehrte Stammtorwart Robin Zentner, will Svensson kurzfristig entscheiden.