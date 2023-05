Mainz-Trainer Svensson zum Serien-Ende: Antwort folgt

Und plötzlich so ein Spiel in Wolfsburg – nur acht Tage nach der Gala gegen die Bayern. „Wir waren nicht am Anschlag. Wenn wir nicht am Anschlag sind, dann, glaube ich, hätten wir heute gegen jede Bundesliga-Mannschaft verloren“, sagte Svensson. Das liege nicht nur an einer Sache, sondern an mehreren. „Das werden wir intern besprechen und analysieren.“