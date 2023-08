Manager über Jugend-Vereinswechsel: „Nervt kolossal“

Sportvorstand Klaus Allofs vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf verwies darauf, dass man sich in der DFL-Kommission Fußball Statistiken angesehen habe, „welche Länder es im Nachwuchsbereich gut machen. Wir gehören leider zu den Ländern, die es weniger gut machen.“ Dabei sei ein Fakt gewesen, „dass es in unseren Leistungszentren überproportional mehr Wechsel gibt als in Ländern, in denen es gut funktioniert. Daher kann man schon annehmen, dass es Spielern oft guttun würde, bei Vereinen länger zu bleiben.“