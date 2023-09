„Mannhaft“ und „erwachsen“: RB geht zufrieden in Kurzurlaub

Marco Rose ließ hingegen keine Anzeichen für auch noch so kurzen Müßiggang erkennen. Doch auch dem Trainer der Sachsen war anzumerken, wie groß die Erleichterung war, dass die Restzweifel angesichts eines drohenden Fehlstarts in der Fußball-Bundesliga beseitigt waren. Der rauschende Supercup-Sieg beim FC Bayern vor drei Wochen wäre bei einer weiteren Niederlage gegen Union - der dann sechsten in Serie - schon wieder arg verblasst gewesen.