Marinko Jurendic wird neuer Sportdirektor beim FC Augsburg

Der 45-Jährige war bislang Sportchef beim FC Zürich und formte mit vielen jungen Nachwuchsspielern 2022 die Schweizer Meistermannschaft. „Marinko Jurendic passt perfekt in unser Anforderungsprofil, um uns in der sportlichen Führung optimal aufzustellen“, äußerte Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter in einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch. Bislang gab es die Stelle des Sportdirektors beim FCA quasi nicht.