Martin Hinteregger vor aufregendem Eintracht-Debüt

Fanturnier, Stiftung, Vereinspräsident – das klingt, als sei ihr Leben fast stressiger als zu Profizeiten? Als Profi hat man in vielerlei Hinsicht wenig Stress, man hat viel Reisezeiten, im Flieger oder Hotel. Das ist das Anstrengendste. Jetzt ist mein Tag von 7 bis 21 Uhr gefüllt mit Terminen, die extrem viel Spaß machen, man kreiert etwas. Vor allem das Fußballprojekt und die Stiftung sind etwas Besonderes. Sich selbst etwas aufzubauen, so wie ich es mir vorstelle, was für eine ganze Region einen extremen Mehrwert hat, das ist etwas, wovon ich schon immer geträumt habe.

Sie sprechen die Martin-Hinteregger-Stiftung an. Was macht diese genau? Ich habe viel erlebt, egal ob in Salzburg, Gladbach, Augsburg, Frankfurt oder in den Ländern, wo wir gespielt und Trainingslager gemacht haben. Ich habe viel in die Straßen geschaut und mich umgehört. Frankfurt war mit Drogen und Armut schon nicht ohne. In Kärnten habe ich festgestellt, dass es auch ein hier ein Problem ist. Mir kam der Gedanke, die Stiftung zu gründen, um Kinder vor häuslicher und sexueller Gewalt, aber auch Cybermobbing besser zu schützen. Als eine Anlaufstelle. Jedes Kind hat ein Talent, aber viele wissen gar nichts davon. Ich möchte es jedem Kind ermöglichen, seine Leidenschaft zu finden und das zu fördern. Um für sie ein Ziel zu finden, was sie von allem Schlechten fernhält.

Wie sind die weiteren Pläne? Es braucht einen Campus, wo die Kinder nach der Schule hinkommen können, wo Psychologen vor Ort sind, wo sie singen, tanzen, jegliche Sportarten machen können, aber auch durch Imkern oder einen Gemüsegarten die Natur besser kennenlernen können. Einfach weg vom Handy und dem Social-Media-Scheiß, hin zum richtigen Leben. Ein Campus ist in Planung, hoffentlich wird es nächstes Jahr so weit sein.