Matarazzo zurück in Hoffenheim: „Ohne Zweifel anspruchsvoll“

Erstmal aber geht es nur um Punkte, um den Abstieg nach 15 Jahren Erstklassigkeit zu vermeiden. Auf ein Szenario wie am 34. Spieltag 2021/2022 kann Matarazzo sicher verzichten. Damals sicherte er sich mit dem VfB mit einem 2:1 in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln noch den Klassenerhalt. Ausgerechnet beim VfB muss Hoffenheim diesmal am letzten Spieltag antreten. Doch da will Matarazzo mit seinem Team längst aus dem Schlamassel heraus sein.