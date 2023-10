Matej Maglica über Neuer-Comeback: „Deutschland braucht ihn“

…seinen Werdegang: „Es lief relativ schnell, step by step ging es nach vorne, aus der Oberliga, wo ich angefangen habe, in die Regionalliga, dann in die Schweiz und jetzt in die Bundesliga. Die Bundesliga war mein Traum, ich will mit Darmstadt 98 in der Liga bleiben. Ich bin mit meiner Familie damals aus Kroatien nach Deutschland gekommen, nicht wegen des Fußballs, sondern weil man hier mehr Möglichkeiten hat als Jugendlicher. Hier habe ich mein Abitur gemacht. Ich habe wie in Kroatien auch weiter Fußball gespielt und so hat es sich ergeben, dass ich ein paar Jahre später Bundesliga spiele. In Kroatien haben wir zwar auch gegen Dinamo Zagreb gespielt, aber ich habe in einem Dorfverein gespielt, nicht vergleichbar mit einem NLZ. Mir war aber klar, dass ich mein Geld mit dem Fußball verdienen möchte und mir meinen Traum erfüllen möchte. Den genieße ich jetzt.“