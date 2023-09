Matthäus-Kritik an FCB-Transferaktivitäten: „Zu hektisch“

TV-Experte Lothar Matthäus äußerte sich in einer Kolumne zur Transferpolitik des FC Bayern.

Zu hektisch und zu viele Namen nach außen getragen - Lothar Matthäus kritisiert, was der FC Bayern in der Wechselperiode so machte.