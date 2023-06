Matthäus: „Nie Informationen vom FC Bayern bekommen“

Zuvor hatte der 71 Jahre alte Hoeneß in einem Sky-Interview am Rande eines Benefizspiels in Weissach am Tegernsee in Richtung Matthäus gesagt: „Auch Lothar wird in den nächsten zwölf Monaten weniger Informationen kriegen, weil wir ihm die Kanäle abschneiden werden.“ Hoeneß war zuvor gefragt worden, ob zuletzt zu viele Interna des Clubs an die Öffentlichkeit gedrungen seien.