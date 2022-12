Matthäus rät Moukoko: „Nicht dem Ruf des Geldes folgen“

Der frühere Profi von Bayern München verwies auf einige Profis wie Timo Werner oder Jadon Sancho, für die der Schritt in die Premier League nicht von Erfolg gekrönt war. „Es gibt viele Beispiele von jungen Spielern, die zu früh nach England oder in andere große Ligen gewechselt sind, weil sie es kaum erwarten konnten“, meinte Matthäus. Moukoko habe in Dortmund aktuell „alles, was er braucht. Die Liebe der Fans, ein Trainer, der auf ihn setzt, eine Mannschaft, die für ihn spielt und ein Umfeld, in dem er prächtig wachsen und gedeihen kann“.