Matthäus über Sadio Mané: „Kein einfacher Charakter“

Laut Matthäus habe sich die Situation beim FC Bayern aber inzwischen beruhigt. „Ich habe mittlerweile gehört, dass Sané sich bei den Verantwortlichen des FC Bayern für Mané stark gemacht hat, ihn nicht zu stark zu bestrafen. Also scheint wieder alles in Ordnung zu sein“, sagte Matthäus vor dem Europa-League-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Union Saint-Gilloise am Donnerstag, und DFB-Sportdirektor Rudi Völler ergänzte: „Solche Vorfälle gab es schon zu unserer Zeit. Das sollte normalerweise nicht passieren, leider passiert es auch. Dann wird eine Strafe verhängt, dann muss es auch wieder gut sein.“