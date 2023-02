Gaudino vor Spiel gegen Neapel: „Wird wie gegen Barcelona”

Ja natürlich. Es war ja erst eine Superzeit mit der Herbstmeisterschaft und dann ging es komplett in die andere Richtung. Ich wurde zu Manchester City ausgeliehen und später nochmal nach Mexiko. In der Zeit ist die Eintracht 1996 abgestiegen. Aber ich habe ja dann in der Zweiten Liga noch ein Jahr mitgeholfen, die Eintracht unter den Trainern Stepanovic und Ehrmantraut zu stabilisieren.

Fünf Jahre zuvor sind Sie mit dem VfB Stuttgart im Mai 1989 in zwei Uefa-Cup-Endspielen auf den SSC Neapel getroffen und schossen im Hinspiel in Italien bei der 1:2-Niederlage das Tor für die Gäste. Welche Erinnerungen haben Sie an diese zwei Partien?

Die sind für mich legendär. Es kamen viele Sachen zusammen: Meine inzwischen verstorbene Mutter hatte damals am Tag des Spiels in Neapel Geburtstag. Meine Eltern kommen aus einem Dorf zehn Kilometer entfernt von Neapel. Ich bin der Einzige aus der Familie, der in Deutschland geboren wurde. Mein Vater ist 1959 nach Deutschland gekommen, meine Mutter drei Jahre später. Das waren natürlich große Emotionen, weil es das erste Finale war, dann noch gegen Diego Maradona und den heiligen Fußball. Gegen Neapel an dem Tag ein Tor zu schießen, das vergisst man nicht. Schon bei der Ankunft am Flughafen haben mich die neapolitanischen Fans wie einen Rückkehrer gefeiert, obwohl ich nie dort gespielt habe, und im Stadion auch – trotz meines Tors. Das sind Erlebnisse, die kann man sich nur erträumen.