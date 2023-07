Medien: Borussia Dortmund verlängert Vertrag mit Can

Laut Medienberichten hat sich der BVB mit dem Mittelfeldspieler darauf verständigt, den bis 2024 gütigen Vertrag vorzeitig zu verlängern. Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ soll am Freitag Einigkeit darüber erzielt worden sein, Can für zwei weitere Jahre bis 2026 an die Borussia zu binden.