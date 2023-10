Medien: BVB-Talent Brunner vor Rückkehr ins Training

Brunner war Ende August vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler des Jahrgangs 2006 ausgezeichnet worden. Er gilt als potenzieller Kandidat für den Sprung in die Profi-Mannschaft. Es wird erwartet, dass der Torjäger der Dortmunder U19 im Kader der deutschen U17-Nationalmannschaft für die WM in Indonesien steht, der am Mittwoch benannt werden soll.