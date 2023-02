Kokain-Ermittlungen gegen Eintracht-Präsident Peter Fischer

Sie sollen laut Ermittlungen Kokain so aufbewahrt haben, dass der ebenfalls im Haus wohnende 13-jährige Sohn Zugriff auf die Drogen hatte. Diese soll er mit in die Schule genommen haben und gemeinsam mit einem Freund auf dem Pausenhof konsumiert haben. Die Mutter des Schulfreundes beobachtete anschließend Verhaltensauffälligkeiten und gesundheitliche Probleme be ihrem Sohn, kontaktierte Schule und Polizei.