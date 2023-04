Medien: Hertha trennt sich von Sandro Schwarz

Berlin. Hertha BSC hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Sandro Schwarz getrennt. Der Berliner Krisen-Club zog laut Berichten von Sky, der „Bild”, dem „Kicker” und Sport1 die Konsequenzen nach dem 2:5 am Freitagabend beim bis dato Tabellenletzten FC Schalke 04. Durch die Niederlage war Hertha am 28. Spieltag auf Rang 18 gerutscht. Neuer Trainer und Retter in höchster Not soll den Berichten zufolge einmal mehr Pal Dardai werden. Mit dem Ex-Coach seien noch letzte Details zu klären, hieß es. Der 47 Jahre alte Ungar hatte seinen Posten als Chefcoach bei seinem Herzensclub zuletzt im November 2021 räumen müssen. Er würde die Mannschaft nun zum insgesamt dritten Mal übernehmen.