Medien: Neue Gespräche wegen Sommer - Interesse an Kobel

Einem Bericht des „Kicker“ zufolge sollen die Bayern langfristig Interesse an Sommers Landsmann Gregor Kobel von Borussia Dortmund als möglichem Nachfolger von Neuer haben. Frühestens solle der 25-Jährige ab 2024 zum konkreten Thema werden, hieß es in dem Bericht am Sonntag. Dann endet Neuers aktueller Vertrag. Dem Magazin zufolge soll es auch eine erste Kontaktaufnahme vonseiten des FC Bayern zum Schweizer gegeben haben.