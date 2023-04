Medienbericht: Marmoush wechselt zur Eintracht

Frankfurt. Nach Abwehrspieler Willian Pacho (Royal Antwerpen) hat die Frankfurter Eintracht Medienberichten zurfolge den zweiten Neuzugang für die kommende Saison perfekt gemacht. Vom VfL Wolfsburg kommt Stürmer Omar Marmoush. Rund um das Pokalspiel gegen Union Berlin am letzten Dienstag sollen laut Bild-Zeitung die letzten Einzelheiten geklärt worden sein. Dies deckt sich mit Informationen dieses Portals. Der 24 Jahre alte Ägypter kommt ablösefrei und soll einen Vierjahresvertrag unterschrieben haben. In der aktuellen Saison kommt Marmoush auf fünf Tore und eine Vorlage in 25 Bundesliga-Einsätzen.