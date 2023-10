Mehlem schwärmt von Lieberknecht: „Hat perfektes Händchen“

Viele hatten die Hoffnung, dass die Erste Liga Ihnen persönlich besser liegen würde. Das scheint sich zu bestätigen. Was ist denn anders als in der Zweiten Liga?

Es ist nicht ganz so körperbetont. Jeder, der Fußball schaut, sagt, dass man etwas mehr Platz hat in der Ersten Liga. Das Gefühl habe ich auch. Jeder kann in dieser Liga extrem gut Fußball spielen. Entsprechend passt man das Zweikampfverhalten teilweise an. Zum Beispiel gegen einen Spieler wie Leroy Sané: Halte ich etwas mehr Abstand oder stürme ich sofort drauf, um dann, wenn er einen Haken macht, direkt ausgespielt zu sein? Da halte ich eben mehr Abstand. In der Zweiten Liga ging es gefühlt mehr um Kampf und lange Bälle nach vorne. In der Ersten wird dagegen mehr Fußball gespielt. Ich kann Fußball spielen, bin aber eben nicht der Abräumertyp. Das kommt mir wahrscheinlich in der Liga entgegen.