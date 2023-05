Mehr Macht, mehr Geld: Axel Hellmann bleibt Eintracht treu

Bei der Eintracht ist Hellmann aus dem Machtkampf mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Philip Holzer (57), den er jetzt mit „unterschiedlichen Auffassungen“ umschrieb, in jeder Beziehung gestärkt hervorgegangen. Im Sinne des Klubs ist aus der zwischenzeitlichen Frage „Hellmann oder Holzer“ ein „Hellmann und Holzer“ geworden. Auch der AR-Chef bleibt im Amt. Dafür gab es gegenseitig freundliche Worte. „Wir hatten viele Gespräche, in denen wir das ausgeräumt haben”, sagte Hellmann, „Philip Holzer hat viele Stärken. Ich spüre bei ihm den Wunsch, die Eintracht in eine gute Zukunft zu führen. Wir haben Absprachen getroffen, wie wir unseren persönlichen Kontakt in Zukunft gestalten wollen.” Holzer wurde in der offiziellen Pressemitteilung so zitiert: „In den offenen und guten Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, haben wir festgestellt, dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt.”