„Mehr Respekt verdient“: Eintracht-Kritik nach Götze-Aus

Der 31 Jahre alte Götze sah in Wolfsburg in der 58. Minute beim Stand von 0:1 die Gelb-Rote Karte. Die Gelbe Karte bekam er kurz vor der Pause, weil er den VfL-Kapitän Maximilian Arnold bei der Ausführung eines Freistoßes behinderte (42.). „Die erste Karte kann ich nicht verstehen. Die war sehr fragwürdig“, sagte Götze selbst in einem Sky-Interview. Den Platzverweis kassierte er dann für ein Foul an dem Wolfsburger Mattias Svanberg. „Das Zweite war eine Gelbe Karte, darüber brauchen wir nicht zu sprechen“, räumte Toppmöller ein.