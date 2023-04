Meikel Schönweitz kehrt zum FSV Mainz 05 zurück

„Es gab zwei entscheidende Gründe, warum ich nun wieder an den Bruchweg komme: Zum einen haben mir Christian Heidel, Stefan Hofmann und Volker Kersting in sehr guten und vertraulichen Gesprächen ihren Weg für die Zukunft von Mainz 05 beschrieben und mir eine spannende und reizvolle Perspektive geboten. Zum anderen bin ich seit über 20 Jahren mit Mainz eng verbunden. Ich kann mich mit der Stadt, der Region, dem Verein und mit den Menschen hier zu 100 Prozent identifizieren. Ich freue mich nun darauf meinen Teil dazu beizutragen, dass der Mainzer Weg in der Nachwuchsausbildung weiter gegangen wird”, sagt Schönweitz.