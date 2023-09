Meinung: Spitzenspiel ist ein Wegweiser für den FC Bayern

Für die Bayern ist das Gipfeltreffen an diesem Wochenende daher ein wichtiger Wegweiser, der zeigen soll, in welcher Titelform der Rekordmeister wirklich ist. Wenn Lothar Matthäus sagt, die Bayern hätten inzwischen verstanden, welchen Fußball Thomas Tuchel spielen lassen will, dann steht diese These in einem Spitzenspiel auf einem Prüfstand – nicht bei einem 4:0 bei Preußen Münster oder einem 7:0 gegen den VfL Bochum.