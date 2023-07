Millionen-Investition: Mainz 05 baut Stadion-Catering aus

Mainz. Es ist die größte Investition seit der Eröffnung im Jahr 2011. Die Rede ist von der Mewa Arena in Mainz, der Heimspielstätte des FSV Mainz 05. Und genau genommen geht es darum, die Cateringbereiche rund um das Stadion nun zu erweitern. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitagmittag mitteilte, investieren die 05er in Zusammenarbeit mit dem Mainzer Unternehmen Gauls Catering einen Millionenbetrag in die Infrastruktur, um zusätzliche Servicestände zu schaffen und grundsätzlich für Entlastung bei Heimspielen zu sorgen. Die Wartezeiten wegen Essen und Trinken sollen also verkürzt werden.