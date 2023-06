Mit erst 18 Jahren: Weiper von Mainz 05 für U21-EM nominiert

„Auf Nelson Weiper, der sich in Mainz hervorragend entwickelt hat, sind wir sehr gespannt“, sagt di Salvo. „Er hat während der Rückrunde in der Profimannschaft sein Potenzial gezeigt. Dazu hatte er großen Anteil am Mainzer Titelgewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft.“ Weiper (Jahrgang 2005) ist der jüngste Spieler im Aufgebot, in dem unter anderem auch Dortmunds Angreifer Yousouffa Moukoko (Jahrgang 2004) steht, der 2021 mit 16 Jahren als jüngster Spieler aller Zeiten für die U21 debütierte.