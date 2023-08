Mit Kolo Muani: Frankfurt 0:0 gegen Nottingham Forest

Der Medienberichten zufolge wechselwillige Stürmerstar Randal Kolo Muani stand in der Frankfurter Startelf und vergab in der 56. Minute die Chance zur Führung. In der 65. Minute wechselte der neue Eintracht-Trainer Dino Toppmöller sämtliche Feldspieler durch, einzig Nationaltorhüter Kevin Trapp blieb auf dem Platz. Kurz später hatten Jessic Ngankam und Omar Marmoush Pech mit Pfostentreffern. Wenige Minuten vor dem Ende wurde ein Tor von Nottinghams Scott McKenna nicht anerkannt.